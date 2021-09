UFFICIALE – I convocati dell’Italia. Nella lista del c.t. Mancini i tre azzurri

Dopo gli Europei e le gare di qualificazioni per i prossimi mondiali in Qatar, ora per l’Italia c’è la Nations League dove mercoledì 6 Ottobre affronterà la Spagna per la semifinale. Le gare si giocheranno a Milano e a Torino. L’altra semifinale sarà Francia-Belgio, mentre la finale sarà il 10. Nella lista del c.t. Mancini, i tre del Napoli (Meret, Di Lorenzo e Insigne), mentre non c’è Politano

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).

Il programma

Domenica 3 ottobre

Raduno ed effettuazione dei test molecolari presso il Suning Centre-Appiano Gentile

Lunedì 4 ottobre

Ore 13.45 – Conferenza stampa calciatore (online)* presso il Suning Centre-Appiano Gentile

Ore 17.30 – Allenamento (chiuso)** presso il Suning Centre-Appiano Gentile

Ore 18.30 – Presentazione logo istituzionale FIGC presso Garage Italia–Milano

Martedì 5 ottobre

Ore 15.45 – Conferenza stampa ITALIA (online/UEFA) presso lo Stadio Meazza di Milano

Ore 16.30 – Allenamento ITALIA (aperto ai Media i primi 15’) presso lo Stadio Meazza di Milano

Ore 17.45 – Conferenza stampa SPAGNA (online/UEFA) presso lo Stadio Meazza di Milano

Ore 18.30 – Allenamento SPAGNA (aperto ai Media i primi 15’) presso lo Stadio Meazza di Milano

Apertura ‘Casa Azzurri’/Cena di gala presso lo ‘Spirit de Milan’

Mercoledì 6 ottobre

Ore 20.45 – ITALIA-SPAGNA (Semifinale UNL) presso lo Stadio Meazza di Milano. A seguire conferenza stampa e trasferimento a Coverciano

Giovedì 7 ottobre

Orario da definire – Allenamento (chiuso)** presso il Campo Vittorio Pozzo di Coverciano

Venerdì 8 ottobre

Orario da definire – Conferenza stampa calciatore (online)* presso l’Auditorium di Coverciano

Sabato 9 ottobre

Orario da definire – Trasferimento Firenze-X

Orario da definire – Conferenza stampa ITALIA (online/UEFA)

Orario da definire – Allenamento ITALIA (aperto ai Media i primi 15’)

Orario da definire – Conferenza stampa X

Orario da definire – Allenamento X (aperto ai Media i primi 15’)

Domenica 10 ottobre

ITALIA-X. A seguire conferenza stampa e rientro nelle rispettive sedi

Fonte: figc.it