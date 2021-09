Stadi, capienza al 75%: il Governo temporeggia e rimanda la decisione

Il Governo temporeggia. Nonostante il parere favorevole del Comitato tecnico scientifico, la decisione sul portare al 75% la capienza negli stadi è stata rimandata. Su La Gazzetta dello Sport si legge: “Per ora passa la linea più prudente del ministero della Salute, in particolare perché destano ancora qualche timore le partite di campionato. A meno di sorprese, il decreto dovrebbe arrivare nei primi giorni della prossima settimana, questo significa che per la settima di campionato gli stadi saranno aperti per il 50% della capienza e si passerebbe al 75% per l’ottava, in programma il 16 e 17 ottobre (dopo la pausa per gli impegni delle nazionali in Nations League) e con una curva dei contagi presumibilmente migliorata.“