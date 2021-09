Spartak Mosca: caratteristiche ed eventuali pericoli dei russi

L’avversario europeo del Napoli di oggi è lo Spartak Mosca. Sul sito gianlucadimarzio.com un breve focus sulle principali caratteristiche della squadra russa e sugli eventuali pericoli che potrebbe causare agli uomini di Spalletti:

Lo Spartak Mosca alterna il 4-2-3-1 e il 3-4-3 come modulo di gioco. È probabile che contro il Napoli Rui Vitoria punti sul secondo schema e decida di lasciare il pallino del gioco nelle mani della squadra di Spalletti per cercare di rendersi pericoloso in contropiede, grazie alle sue insidiosi ali. Occhi puntati questo pomeriggio su Victor Moses, che in Serie A ha vestito la maglia dell’Inter, voluto da Antonio Conte dopo averlo allenato al Chelsea. Il nigeriano è stato acquistato a titolo definitivo nella scorsa finestra estiva di mercato. Uno dei protagonisti più attesi è anche Quincy Promes, tornato allo Spartak dopo le esperienze ad Ajax e Siviglia. Da non sottovalutare il centravanti Ponce, mentre il nazionale svedese Larsson non sarà della partita. Indisponibili tra gli altri Rasskazov, Kutepov, Maslov, Zobnin, Hnedrix e Malkadze.