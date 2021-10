Spalletti: “Troppa confusione, ma ero convinto di poter riprendere la gara. Giusta l’espulsione”

Luciano Spalletti, ai microfoni Sky, a fine gara commenta la prima sconfitta stagionale del suo Napoli. Comincia dal finale un po’…nervoso. “Ero solo andato a salutare un collaboratore del tecnico russo, ci ha preso in giro per tutto il secondo tempo, ma l’ho salutato e basta. Ci siamo dovuti abbassare in inferiorità numerica, perchè loro, ovviamente, si alzavano, quindi la scalata diventava lunga, per questo abbiamo sofferto. Ci siamo messi in 3-5-1, eravamo in controllo, intendo tatticamente, ma poi sono riusciti a trovare il secondo gol. Sinceramente, quando siamo tornati in parità numerica, ero convinto di riprendere la partita, invece abbiamo continuato a giocare in modo troppo confusionario, senza fare le scelte giuste, senza provare ad andare a riprendere il risultato. Certo, si poteva leggere meglio la gara, ma l’abbiamo giocata in dieci, eravamo disordinati. Sì, è la prima sconfitta, ma la so gestire, non è mica la prima volta che perdo! Ci sono abituato! I calciatori rientrano a testa bassa dopo aver perso, ma non ritengo di aver visto una gara disastrosa. Abbiamo avuto il pallone del 2-0, l’avessimo messo dentro, magari cambiava la partita, Adesso andremo ad analizzare gli episodi che hanno fatto la differenza, l’impegno c’è stato, dovevamo sfruttare meglio le ripartenze alle quali loro hanno tamponato usando i falli tattici. Vorrei rivedere il fallo su Manolas, mentre l’espulsione di Mario Rui è corretta. Siamo stati una squadra inesperta, oggi, loro sono stati più bravi a sfruttare gli episodi. A sinistra abbiamo il reparto corto, è vero, ma è un argomento che abbiamo già affrontato, abbiamo Ghoulam lo aspettiamo e vediamo come torna in una “partita reale”. Osimhen? Andava in porta, poi l’arbitro ha deciso per un giallo…