SKY, Di Lorenzo: “Dispiace per il risultato ed i gol presi, nervosismo nel finale”

“Delusi e rammaricati” così definisce i giocatori del Napoli Giovanni Di Lorenzo ai microfoni Sky al termine della gara. Il difensore azzurro dice: “Nel finale c’è stato un po’ di nervosismo, alcune decisioni arbitrali dal campo ci sono sembrate un po’ strane. Ma la realtà è che volevamo vincere e non averlo fatto ci dispiace. In diesi è sempre difficile, ma qualcosa in più la si poteva comunque fare, il fatto è che giochiamo spesso, quindi dover fare la partita in queste condizione si sente sulle gambe. Dispiace soprattutto per i gol presi, ma ora pensiamo a domenica”