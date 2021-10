Scotto, giornalista: “Il Napoli poteva vincerla anche in 10”

Giovanni Scotto, noto giornalista, ha commentato su Twitter, la prima sconfitta stagionale del Napoli contro lo Spartak Mosca in Europa League: “Il Napoli ha rovinato una partita che doveva essere tranquilla. Poteva vincerla anche in 10. Un errore farsi trascinare dalle provocazioni dei russi. Male anche l’arbitro. Peccato per quel colossale gol mangiato da Zielinski, ma ora la corsa al primo posto nel girone è in salita”