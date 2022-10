RADIO MARTE – A. Sacco (dir. ilnapolionline): “La “saggezza” contadina di Spalletti. Tre/4 cambi contro lo Spartak Mosca”

Nel corso di Radio Marte, durante il programma “Si Gonfia la Rete” condotto da Raffaele Auriemma e Andra Falco, è intervenuto il direttore de” ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “Cosa mi ha colpito della conferenza stampa di Insigne e Spalletti? Il capitano l’ho sentito sereno, alla vigilia di una partita importante contro lo Spartak Mosca. Tranquillo anche sulla questione contratto e con la voglia di proseguire il buon momento personale e della squadra. Sul mister la frase sulla saggezza contadina, pensare all’immediato per vedere l’esito del raccolto. Domani contro i russi sarà una partita importante, per confermare il pareggio iniziale contro il Leicester. I giovani Pesce e Ambrosino? Il primo è un classe 2004 che in questi anni ha segnato tanti gol nelle categorie giovanili del Napoli. Quest’anno la prima da titolare ha segnato contro il Benevento in Coppa Italia. Elemento non solo forte fisicamente ma anche con buone doti tecniche. Su Ambrosino invece tre gol in campionato, su rigore contro il Bologna e la doppietta contro la Juventus. Viene da Procida, deve fare una lunga trafila prima di arrivare a Napoli, molto veloce e con ampi margini di crescita. I cambi di formazione contro lo Spartak Mosca? Secondo me Manolas al posto di Rrahamani, Elmas per Zielinski e infine Lozano al posto di Politano. Si valuterà eventualmente Malcuit per far rifiatare Di Lorenzo con a sinistra Mario Rui”.

Factory della Comunicazione

La Redazione