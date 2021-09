Napoli-Spartak Mosca, in campo anche Demme e Mertens

Diego Demme è finalmente ritornato in campo, dopo l’infortunio rimediato nell’amichevole di pre-campionato contro la Pro Vercelli. Domenica contro il Cagliari ha giocato nella parte finale del match per cominciare a riacquistare minutaggio, ma stasera contro lo Spartak Mosca, quasi sicuramente subentrerà a partita in corso, ad Anguissa. Anche Dries Mertens, che nell’ultima di campionato era in panchina, dopo il rientro in seguito all’operazione alla spalla, troverà il suo spazio in campo contro i russi, molto probabilmente alla fine del match.

Il Mattino