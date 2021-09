Milik non ha ancora debuttato, ma andrà di sicuro in panchina stasera

Dopo la rocambolesca vittoria sulla, ildi Terim è atteso da un’altra prova difficile al Velodrome di Marsiglia contro. La buona notizia per i francesi è il ritorno tra i convocati di. L’ex attaccante delnon ha ancora debuttato in questa stagione visto che lo scorso giugno è stato sottoposto a un intervento al menisco del ginocchio sinistro. L’allenatore del Marsiglia,, non ha specificato se il polacco sia pronto o meno per partire dal 1’, ma di sicuro andrà almeno in panchina. Spazio tra i titolari, invece, al capitano, che dovrebbe rilevare tra i pali l’ex romanista. E, rinato al Marsiglia, lancia un messaggio a: «Con lui ho esordito in Nazionale, gli sono molto legato, ma voglio fare una grande prestazione e vincere». C’è intanto la data del recupero di, match sospeso lo scorso 22 agosto per incidenti al 28’ del secondo tempo e sull’1-0. Come anticipato da La Provence la gara si rigiocherà il 27 ottobre, ma sul campo neutro di Troyes, chissà se Milik debutterà dall’inizio.

Premi qui per altre notizie