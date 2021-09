Milan, infortunio Florenzi: sarà operato

Dopo il controllo medico a cui si è sottoposto oggi Alessandro Florenzi, è emerso che il calciatore sarà operato domani in artroscopia al ginocchio per un problema meniscale. Nessun problema invece per Brahim Diaz che era uscito acciaccato dalla partita di Champions di martedì contro l’Atletico. Sarà dunque a disposizione per la partita di domenica contro l’Atalanta. Recuperano anche Kjaer e Messias. Ibrahimovic, pur stando meglio, non sarà a disposizione, mentre Krunic e Bakayoko sono usciti dall’area medica e sono in fase di riatletizzazione.