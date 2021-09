Nel giorno libero per il Napoli, 24 ore di stop dal campo concesse da Luciano Spalletti a tutta la squadra, prima dell’incontro contro lo Spartak Mosca in Europa League, i calciatori azzurri che ne hanno approfittato per vere e proprie gire fuori porta. Tra questi anche Dries Mertens, che con la moglie Kat si è subito spostato a Roma e farà rientro a Napoli domani, quando la squadra è attesa al Konami Center.