Lozano titolare contro la Spartak, in cerca del primo gol in Europa

Contro lo Spartak Mosca, stasera ci saranno molte novità in campo, una su tutte l’ingresso in campo dal primo minuto di Hirving Lozano, a caccia del suo primo gol in Europa dopo quello contro la Sampdoria. Il Chucky sarà a destra in attacco, con Politano che partirà invece dalla panchina. Elmas dividerà il centrocampo poi con Zielinski e Anguissa, mentre tra i pali ci sarà di nuovo Alex Meret che prenderà il posto di Ospina.

Il Mattino