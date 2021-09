Italia/Argentina in onore di Diego: la FIGC alla ricerca di una data utile

Da quando se ne è cominciato a parlare, il cuore ha sempre detto Napoli, ma non sarà facile. Italia/Argentina, a giugno, in onore di Diego. Si farà, ma bisognerà decidere dove e quando. La partita deve essere inserita nel già fitto calendario di giugno calcistico e la FIGC sta cercando una data. Il Mattino affronta l’argomento: “ Il cuore dice che l’appuntamento non potrà non essere che nello stadio che da quasi un anno porta il suo nome. A Napoli, nella sua Napoli. Ma qui tutto è tranne che una questione di cuore. Ed è meglio metterselo in testa. Il Mattino e il presidente della Figc Gabriele Gravina hanno fin da questa estate sposato l’idea di una partita tra Italia e Argentina nel nome del Pibe de oro. Ma non tutto è così scontato. Chiaro che Napoli si candidi a ospitare il match ed è chiaro che sia il club azzurro che il Comune dovranno dare la propria disponibilità ad accogliere a giugno questa superfinale dedicata alla memoria del cittadino onorario Maradona. Ma non sarà una cosa semplice: perché la Uefa proverà a portare l’evento a Londra o magari, ma sono solo le prime voci che iniziano a circolare, a Baku, ai confini orientali dell’Europa, secondo la logica del campo neutro. “