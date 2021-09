In realtà, il primo passo sul contratto di Lorenzo col Napoli è stato fatto

Nel senso che è tornata a esserci distensione tra De Laurentiis e l’agente di Insigne, Pisacane. Dopo le incomprensioni di questa estate, il patron e il manager si sono parlati prima di Napoli-Juventus, hanno rotto il muro del silenzio, pur non entrando mai nei dettagli del contratto. Ma il fatto che il presidente del Napoli ha agganciato Pisacane mettendo la parola fine al gelo degli ultimi mesi qualcosa pur vorrà dire. Insigne lo sa. Pisacane glielo ha spiegato. E aspetta fiducioso. «Io, come ho sempre fatto, penso al campo e penso solo a giocare. Per altre questioni c’è il mio agente e c’è la società, ne parlano loro. Io devo stare il più possibile tranquillo. Io mi impegno sempre, arrivo al campo tutti i giorni con il sorriso. Per pensare al contratto c’è tempo e c’è tempo per discuterne con la società. Il mio agente e la società gestiscono la situazione, loro mi fanno stare tranquillo», le sue rassicuranti parole. D’altronde è lì che mette la faccia al fianco di Spalletti. Se ci fossero problemi, se ne sarebbe stato rintanato, evitando di rintuzzare e di tenere a freno la voglia di tutti di sapere come andrà a finire la sua telenovela.

Fonte: P. Taormina (Il Mattino)