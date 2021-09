Il piano del Napoli per il futuro di Zambo Anguissa

Frank Zambo Anguissa è stata la vera rivelazione di questa stagione del Napoli, il centrocampista ha stupito con la sua tecnica, la sua forza e la sua duttilità in campo. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, pare che De Laurentiis voglia riscattarlo a gennaio, quindi con sei mesi di anticipo. Il presidente del Napoli presenterà al Fullham un’offerta per accelerare i tempi del riscatto fissato a 15 milioni di euro. In pratica l’idea è quella di offrire subito dieci milioni per favorire il passaggio di Anguissa in azzurro.