Giovanni Scotto: “Pranzo di “lavoro” tra AdL e l’agente di Insigne”

Le parole di ieri in conferenza stampa di Lorenzo Insigne sul suo futuro, ovvero il rinnovo, hanno mosso le acque, visto che in questi minuti c’è l’incontro tra il presidente del Napoli De Laurentiis e l’agente del capitano Vicenzo Pisacane. Aggiornamenti dal collega de “il Roma” Giovanni Scotto. “Incontro tra #DeLaurentiis e l’agente di #Insigne per il rinnovo del contratto col #Napoli. Pranzo di lavoro” tra De Laurentiis e l’agente di #Insigne, Vincenzo Pisacane, all’Hotel Britannique, sede del ritiro del #Napoli in vista della partita di oggi in Europa League”.

La Redazione