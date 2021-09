Fiorentina, Commisso punta il Napoli: «Prima o poi dovranno perdere»

Sta già pensando al Napoli Rocco Commisso, patron della Fiorentina che è stata una delle più belle sorprese di questo avvio di campionato. I viola aspettano proprio gli azzurri per il big match della prossima domenica, una partita ai piani alti che la squadra di Italiano sta già preparando al meglio.«Stiamo già pensando al Napoli, ci dobbiamo concentrare per quella partita» ha detto Commisso a margine del sopralluogo effettuato oggi al Viola Park, al quale era presente anche la formazione di Italiano. «La squadra di Spalletti è fortissima: io voglio bene ai napoletani, ma ogni tanto devono pur perdere, come è già capitato anche a noi. Vediamo come si comporterà la squadra, per me sarà l’ultima partita dal vivo prima di tornare negli Stati Uniti».

Fonte: mattino.it