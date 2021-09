EUROPA LEAGUE – Napoli-Spartak Mosca 2-3, i top e i flop della squadra azzurra

Il Napoli, dopo aver pareggiato in rimonta contro il Leicester, cercava contro lo Spartak Mosca, conferme per restare in sica alle prime posizioni. Dopo 12″ arriva il gol degli azzurri, errore di Maksimenko ed Elmas ne approfitta. La gara sembra andare verso la direzione che voleva Spalletti. Sfiorando il raddoppio con Petagna e Di Lorenzo, manca la fortuna e la precisione. La svolta arriva con il rosso, attraverso il VAR di Mario Rui. I partenopei avrebbero l’occasione per il 2-0, ma Zielinski da pochi passi spreca in maniera clamorosa. Nella riresa gli ospiti pareggiano con Promes che su conclusione deviata da Koulibaly, batte Meret. La gara resta in bilico, Manolas va vicino alla rete personale. Su contropiede i russi passano in vantaggio, tiro di Ignatov e nulla da fare per il portiere azzurro. Nel finale anche lo Spartak Mosca resta in dieci, doppio giallo a Caifrez, ma su azione di rimessa arriva l’1-3, con Promes bravo a mettere a porta vuota su assist di Sobolev. Nel recupero il Napoli segna la seconda rete con Osimhen, ma troppo tardi per pareggiare la gara. Sconfitta dettata da troppe ingenuità e che mette la squadra ora nelle condizioni di non sbagliare le prossime gare. Adesso la Fiorentina con le nostre pagelle.

Top

Di Lorenzo 6,5 – Sul lato destro come sempre fa la differenza, assieme a Politano. Va vicini alla rete personale. Nella ripresa va a sinistra e fa fatica, nel finale splendida azione per il gol di Osimhen. Certamente sul quella zona è a casa sua, da altre parti un po’ meno.

Elmas 6 – Il primo tempo del macedone inizia bene con il gol dopo 12″. La rete lo galvanizza e cerca di dare il massimo, senza dare punti di riferimento. Con l’uomo in meno si danna l’anima ma certamente fa più fatica.

Anguissa 6 – L’ingresso in campo del camerunense nella ripresa conferma che è un giocatore che in mezzo al campo fa la differenza. Difficile togliergli la palla e lotta come un leone. Purtroppo il punteggio penalizza la squadra, ma lui conferma di essere imprescindibile.

Insigne 6,5 – Il capitano regala quasi un tempo di belle giocate e assist ai compagni. Giocatore che corre e non molla mai. Esce a fine primo tempo per far posto a Malcuit. Ormai sempre più una bandierina in attesa del rinnovo.

Osimhen 6,5 – Partito dalla panchina, dopo tanti impegni, entra come sempre con la voglia di far bene. Corre e procura un giallo, quasi rosso. Segna nel finale il gol numero 7 di Settembre, a conferma che sta in forma. Difficile ora tenerlo fuori.

Flop

Koulibaly 5,5 – Mettere il senegalese tra i giocatori meno brillanti, ora si fa fatica. Nel primo tempo attento, senza sbavature. Nella ripresa, dove c’era da fare legna, sbaglia un paio di passaggi.

Manolas 5 – Il difensore greco, segna, ma era in fuorigioco, poi va vicino per poco alla rete. In difesa invece, troppo spesso distratto e soffre Promes. Ancora lontano dalla forma.

Mario Rui 4,5 – Il Napoli,, se ha perso, lo è anche per la sua ingenuità. Aveva iniziato bene la gara, poi quel fallo ingenuo cambia la partita. Deve tenere a bada i bollenti spiriti.

Malcuit 4,5 – Entra in campo per dare equilibrio, ma soffre costantemente le incursioni avversarie. Solo una diagonale ben fatta, ma per il resto, davvero male. Davvero fuori condizione.

Zielinski 4,5 – Se contro Sampdoria e Cagliari, il polacco aveva dato segnali incoraggianti, stasera fuori partita. Mai nel match e quando ha la palla del 2-0, calcia male da ottima posizione. Deve ritrovare la condizione, altrimenti sarà dura per lui.

Petagna 5,5 – La punta che ha preso il posto di Osimhen, si danna l’anima e prova a dare il massimo. All’inizio ci riesce, ma poi cala e non riesce a far salire la squadra. Esce nell’intervallo.

Dal nostro inviato dallo stadio “Maradona”, Alessandro Sacco