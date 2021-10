Europa League – Lione in scioltezza, poker PSV, ok Olympiacos

Molti gol nelle partite delle ore 18.55 nella 2ª giornata della fase a gironi di Europa League. In scioltezza il Lione, che stende 3-0 il Brondy e allunga in testa nel gruppo A. Alle spalle dei francesi c’è lo Sparta Praga, che batte 1-0 il Rangers Glasgow. Nel gruppo B show del PSV, che vince 4-1 in casa dello Sturm Graz e aggancia in testa il Monaco, che pareggia 1-1 con la Real Sociedad. Successi esterni infine per Olympiacos (3-0 al Fenerbhace) ed Eintracht Francoforte (1-0 all’Anversa). Greci in testa nel girone D alle spalle dei tedeschi