Europa League – Leverkusen show, ok West Ham e Betis

Tanti gol anche nelle partite delle ore 21 nella seconda giornata dei gironi di Europa League. Nel gruppo E (Lazio) finisce 0-0 lo scontro tra Marsiglia e Galatasaray con i turchi che restano al comando del girone. Nel gruppo F la Stella Rossa di Belgrado passo 1-0 in casa del Ludogorets e allunga al comando. Bene invece il Braga, che batte 3-1 il Mydtylland e va al secondo posto. Show del Bayer Leverkusen, che in Scozia travolge 4-0 il Celtic e va a punteggio in testa nel gruppo G. Successo esterno anche del Betis Siviglia per 3-1 sul campo del Ferecvaros. Bene anche il West Ham, che batte 2-0 il Rapid Vienna e va in fuga nel gruppo H. Successo infine della Dinamo Zagabria, che dilaga 3-0 a Genk e aggancia proprio i belgi al secondo posto nel girone