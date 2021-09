DIRETTA LIVE EUROPA LEAGUE – Napoli-Spartak Mosca, pioggia e temporale al “Maradona”

Premere f5 per gli aggiornamenti

Arbitro: Kruzliak (Slovacchia); Ass1: Hancko (Slovacchia); Ass2: Pozor (Slovacchia); IV: Kralovic (Slovacchia); VAR: Dankert (Olanda); AVAR: Blom (Olanda)

Prima e durante la sfida di Europa League tra il Napoli e lo Spartak Mosca, si passa da nuvole sparse e temporali. Insomma il meteo potrebbe non essere benevolo al “Maradona”.

Questo pomeriggio alle ore 18,45, presso lo stadio “Diego Armando Maradona”, si giocherà il match di Europa League, valevole per la seconda giornata del girone G tra il Napoli e lo Spartak Mosca. Per gli azzurri, l’occasione per confermare il pari del primo match contro il Leicester e non si escludono dei cambi di formazione. Mancherà solo il centrocampista Lobotka. Per i russi si punterà al riscatto dopo la sconfitta contro il Legia Varsavia. Assenti per la squadra russa: Larsson, Rasskazov, Kutepov, Maslov, Zobnin, Hendrix e Melkadze. Ilnapolionline.com sarà sul campo per raccontarvi il match.

Dal nostro inviato dallo stadio “Diego Armando Maradona”, Alessandro Sacco