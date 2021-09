D. Bernardi, giornalista: “Poteva riposare ma potrebbe anche partire titolare”

A Radio Marte è intervenuto Davide Bernardi, giornalista: “Napoli-Spartak Mosca? Onestamente, almeno nel pronostico, il Napoli è abbastanza favorito. Anche perché lo Spartak sta facendo fatica: sono a 10 punti di distanza in campionato, eliminati dai preliminari della Champions League, hanno anche tante assenze. Il pallone è rotondo ma i russi sembrano molto più in difficoltà.”

poi aggiunge: “Turnover per il Napoli? Zielinski poteva riposare ma potrebbe anche iniziare, anche perchédice che per entrare in condizione in questo periodo bisogna giocare. Dovrebbe tornare titolare anche, che di fatto è uscito dopo l’errore con la Juventus. Forse uno trapotrebbe riposare. Quando uno è on fire, così lanciato, diventa anche difficile tenerlo fuori.