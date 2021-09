Con lo Spartak il ritorno di Meret, ma non sarà l’unica novità in difesa

Il portiere del Napoli Alex Meret, potrebbe ritornare titolare stasera contro la Spartak Mosca per la gara di Europa League. Meret che ha giocato l’ultima gara prima dell’infortunio contro il Genoa il 29 agosto, quasi sicuramente sarà tra i pali dal primo minuto. Ma non è l’unica novità in difesa, infatti sarà Manolas che affiancherà l’insostituibile Koulibaly, al posto di Rahmani. Nella linea a quattro poi, ci sarà probabilmente Malcuit al posto di Di Lorenzo. Elmas poi sarà in campo dal primo minuto, con Anguissa e Zielinski, che si giostrerà tra mezz’ala e sottopunta.

Il Mattino