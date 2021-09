Come si marca Osimhen? “A uomo, perchè sennò ti fa male…”

Domenica si giocherà Fiorentina Napoli. Il giocatore del momento è senza dubbio Osimhen e, in questi giorni, a più voci, ci si è chiesto “come si ferma il nigeriano?” TMW l’ha chiesto ad Alessio Tendi. Difensore, marcatore arcigno e asfissiante che negli anni 70-80 doveva tenere a bada i giocatori più pericolosi dell’epoca, da Causio a Bruno Giordano. A lui da ex viola è stato chiesto come marcherebbe Osimhen in occasione della gara col Napoli. “A uomo perchè sennò ti fa del male, ma è dura, è in una forma splendida. Cercherei di anticiparlo sempre. Con la palla al piede… ti ammazza. Questa Fiorentina comunque può andare davvero lontano, attacca e difende alla grande. Domenica prevedo un pari”.