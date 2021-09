Fabio Cannavaro torna a Napoli. L’ex difensore azzurro e campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006 è tornato a vivere in città da qualche settimana, dopo l’addio annunciato al Guangzhou FC dove aveva allenato per cinque anni tra la prima esperienza del 2014/15 e le ultime quattro stagioni. Insieme con il fratello Paolo, altro ex azzurro, pizza nel noto locale 50 Kalò per i Cannavaro, in attesa della prossima sfida in panchina.