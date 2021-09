Boniek: “Il Napoli è fortissimo, ma al nord è più semplice vincere gli scudetti”

L’ex calciatore, ed ora presidente della Federazione polacca, Zbigniew Boniek, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo: “Zielinski non è un figlio di p…, ma un bravissimo ragazzo. Non possiamo pretendere che diventi improvvisamente cattivo in campo, ha delle caratteristiche precise ed è giusto che sia rispettato perché è un calciatore di grande classe, uno che può fare sempre la differenza. Il Napoli è fortissimo, ma attenti: al Nord è più semplice vincere gli scudetti. Lì c’è una maggiore concentrazione, sarà forse per il clima o non so cosa. Si distraggono meno, sono più concentrati sull’obiettivo da centrare. L’ambiente partenopeo deve restare tranquillo”.

Su Napoli-Spartak Mosca: “C’è una differenza abissale tra le due squadre, ma la compagine di mister Luciano Spalletti non devono snobbare l’impegno”.