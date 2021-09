Bilardo non sa ancora della morte di Maradona, ma è questione di ore

Carlos Bilardo, 83 anni, commissario tecnico della Nazionale Argentina campione del mondo nel Mondiale ’86 e vice campione nel ’90, ma soprattutto collaboratore di Maradona ai Mondiali del 2010, non sa ancora della morte del Pibe. Quasi sicuramente è questione di ore, o forse il fratello Jorge, Ruggeri, Burruchaga e gli altri argentini campioni del mondo, glielo hanno detto. Il Dottore, come viene chiamato perchè medico, chiede di Diego, ma gli viene detto che è in giro per il mondo. Bilardo, come racconta il fratello, guarda tante partite, le guarda in silenzio e per tutti i 90 minuti. E’ malato della sindrome di Hakim-Adams, una malattia neuro-degenerativa che incide in maniera importante anche sulla sua lucidità, e perciò sui ricordi. “E’ arrivato il momento di dirgli che il figlio maschio che non ha mai avuto non c’è più”.

Il Mattino