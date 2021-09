Anguissa, riscatto subito: ADL già a gennaio contatterà il Fulham

Il Napoli è la nota lieta di quest’ inizio di stagione calcistica. La nota lietissima si chiama Anguissa, giocatore arrivato in azzurro in prestito dal Fulham. Oggi la Gazzetta dello Sport, in relazione al suo riscatto, scrive che il patron azzurro “pare sia deciso a chiudere l’affare Anguissa con sei mesi di anticipo. Il presidente del Napoli presenterà un’offerta al Fulham per accelerare il diritto di riscatto, fissato a 15 milioni per il prossimo giugno. Ci proverà De Laurentiis, perché è convinto dell’operazione e anche per cercare di convincere il club inglese a riconoscergli uno sconto per il pagamento anticipato. La proprietà napoletana sarebbe disposta a pagare subito 10 milioni.”