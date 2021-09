YOUTH LEAGUE – La Juventus batte il Chelsea. Tris casalingo dell’Atalanta

Questo pomeriggio si sono giocate le altre sfide della Youth League dove ha visto scendere in campo la Juventus e l’Atalanta. I bianconeri sconfiggono a Vinovo il Chelsea per 3-1. In gol per i padroni di casa Soulè e Mulazzi nel primo tempo. Gli inglesi accorciano le distanze con Wareham, poi arriva la terza rete della Juventus con Galante su azione di contropiede. Gli orobici battono lo Young Boys per 3-0 con i gol di: Olivieri, Omar e Lozza.

Marcatori: 19′ Oliveri (A), 41′ Omar (A), 55′ Lozza (A).

Atalanta: Sassi; Cittadini, Berto, Ceresoli (85′ Regonesi); Oliveri, Zuccon (62′ Panada), Giovane, Bernasconi; Sidibe (78′ Chiwisa); Omar (85′ Fisic), Lozza (62′ De Nipoti). A disp.: Bertini, Del Lungo. All.: Brambilla.

Young Boys: Laidani; Amenda, Crnovrsanin, Bichsel (80′ Ogouvide); Jungo (58′ Beqaj), Essay, Jakob (80′ Murith), Fontana (58′ Rhodes); G. De Donno, Berisha (62′ Bomo); Appiah. A disp.: Bajrami, Maluvunu. All.: Niederhäuser.

Arbitro: Enea Jorgji (ALB).

Ammoniti: Ceresoli (A), Berisha (Y), Berto (A), Bomo (Y).

MARCATORI: 27′ Soulè (J), 45′ Mulazzi (J), 74′ Wareham (C), 89′ Galante (J)

AMMONITI: Turicchia (J), Turco (J), Hughes (C), Galante (J)

ARBITRO: Antonio Emanuel Carvalho Nobre (POR), assistenti arbitrali Luciano António Gomes Maia (POR) e

Nelson Filipe Vila Pereira (POR), quarto uomo Lorenzo Maggioni (ITA).

JUVENTUS: Garofani; Savona, Nzouango, Muharemovic, Turicchia (dal 90+3′ Maressa); Mulazzi, Omic ©, Miretti (dal 66′ Bonetti), Iling (dal 78′ Hasa); Soulè (dal 78′ Galante), Chibozo (dal 66′ Turco) A DISPOSIZIONE: Senko, Citi ALLENATORE: Andrea Bonatti

CHELSEA: Sharman-Lowe, Hughes, McClelland, Badley-Morgan (dal 46′ Fiabema), Thomas, Webster (dal 55′ Stutter), Brooking, Hall (dall’83’ Casteldine), Soonsup-Bell (dal 72′ Wareham), Vale ©, Haigh (dal 46′ Mothersille) A DISPOSIZIONE: Gee, Bergström ALLENATORE: Andy Myers

Fonte: mondoprimavera.com