Un ex Napoli in pole per la panchina del Bologna

In effetti era già stato contattato a fine giugno, Claudio Ranieri, dal Bologna , prima ancora di capire le intenzioni di Mihajlovic sul suo futuro. E’ stato ricontattato, anche adesso, l’ex allenatore del Napoli, e lui si è detto disponibile. “va sottolineato come tutti i capi rossoblù confidino fortissimamente nel riscatto e di conseguenza nella permanenza di Sinisa a Casteldebole, e badate bene, non solo perché ci sarebbero in ballo quasi 7 milioni di euro lordi per quanto riguarda il contratto del tecnico serbo. C’è chi assicura che in queste ultime ore Ranieri sarebbe stato di nuovo contattato per verificare la sua posizione attuale nel caso in cui la situazione dovesse precipitare, ma è evidente come in questo senso non arrivino conferme né da una parte né dall’altra. Ma al di là del risultato, prima di tutto Sinisa e la squadra dovranno evidenziare di essere ancora un corpo unico, poi di aver capito finalmente i motivi di questi rovesci, affinché il Bologna non debba più viverli. Credeteci, a oggi tutto il Bologna spera che ciò avvenga e fa il tifo sia per Sinisa che per la squadra, non volendo assolutamente pensare a un’altra separazione molto dolorosa”.

CdS