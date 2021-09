Report – L’ultima “seduta” prima del match contro lo Spartak

Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro lo Spartak Mosca in programma giovedì allo Stadio Maradona per la seconda giornata di Europa League. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente lavoro tattico e partita a campo ridotto. Per Lobotka terapie e lavoro personalizzato in campo.



dal sito ufficiale della SSCN