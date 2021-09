Manolas torna titolare: in Europa League per il riscatto

Manolas torna titolare dopo le quattro panchine consecutive. Contro Leicester, in Europa League. Udinese, Sampdoria e Cagliari, in campionato. In campo dal primo minuto, il difensore greco giovedì al “Maradona”, contro lo Spartak Mosca. Un ritorno tra i titolari, nella linea a quattro difensiva. Nella quale, in quest’avvio di stagione, sta brillando Koulibaly come leader assoluto. Riecco nella formazione base, quindi, l’ex difensore giallorosso. Uno dei più esperti del gruppi di Spalletti. Il tecnico ha elogiato lo spirito con il quale ha affrontato il secondo tempo del “Ferraris”, contro la Sampdoria. Quando subentrò a Rrahmani, costretto ad uscire dopo una pallonata presa in pieno volto. E Manolas, con questo spirito, affronterà la sfida di Europa League contro lo Spartak Mosca. Il suo esordio stagionale nella manifestazione europea. Dopo essere rimasto in panchina contro il Leicester. Ora comincerà il turnover come annunciato da Spalletti. E ci saranno dei cambi in formazione rispetto alla squadra che ha battuto il Cagliari. Tra questi l’inserimento dal primo minuto di Manolas alla sua terza stagione con il Napoli. 59 le presenze e 4 gol, in maglia azzurra.

Fonte: mattino.it