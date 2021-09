Malcuit, chance contro lo Spartak?

Secondo impegno in Europa per il Napoli di Luciano Spalletti, quella con lo Spartak Mosca di domani sera. Sarà partita importante per il girone. Ed anche in previsione del big match contro la Fiorentina di domenica prossima. Proprio in previsione dell’impegno contro i viola, si candida ad una maglia da titolare Kevin Malcuit: il francese potrebbe far tirare il fiato a Di Lorenzo – sempre titolare fin qui – e dare continuità alla prima da titolare giocata sempre in Europa contro il Leicester, due settimane fa.

Fonte: mattino.it