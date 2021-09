La “Supercoppa Maradona” si farà, resta da stabilire dove

Italia e Argentina si affronteranno nel giugno prossimo in quella che è stata già ribattezzata, a furor di popolo, «Supercoppa Maradona». Data e soprattutto luogo sono ancora da definire. Napoli o Londra? Stadio Maradona o Wembley? Il dibattito è in corso…L’idea è nata lo scorso mese di giugno con l’intento di unire le due nazioni più care a Diego in una sfida innovativa. E quale città poteva essere più rappresentativa di Napoli? In questo periodo burocrazie calcistiche di Uefa e Conmebol sono state silenziosamente al lavoro. La sfida è diventata una realtà e ospitare Italia-Argentina nel vecchio San Paolo è diventata un’ipotesi percorribile. Restano da vedere ovviamente gli altri interessi. Londra è già stata scelta come sede di un «ufficio congiunto che avrà il compito di coordinare progetti di interesse comune»: Conmebol e Uefa «hanno espresso la loro ferma volontà di continuare a collaborare su altre questioni di reciproco interesse in futuro». Perché al di là della partita i due potenti organismi vanno verso «l’espansione di una cooperazione che include in particolare le categorie di calcio femminile, futsal e giovanile, lo scambio di arbitri e programmi di formazione tecnica». E Wembley darebbe una maggior visibilità all’evento rispetto a Napoli secondo altri media. Il fatto che la sede non sia stata ancora designata, però, significa che ancora nulla è stato deciso.

