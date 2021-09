Italia-Argentina, si giocherà a giugno 2022, dove? Napoli non è esclusa

Napoli potrebbe essere la sede di Italia-Argentina, finale della Coppa Intercontinentale.

Italia e Argentina per la prima volta nella storia si affronteranno in una finale e si contenderanno la Coppa Intercontinentale, nata e ufficializzata ieri da Conmebol e Uefa. Appuntamento a giugno 2022 per la prima edizione, data e sede da stabilire. Si replicherà nel 2024 e nel 2026 tra le vincenti di Coppa America ed Europeo. Sfida piena di prestigio e dal fascino irresistibile. Se n’era parlato a metà luglio sotto forma di amichevole da intitolare alla memoria di Maradona. C’è un senso politico più profondo. L’accordo rafforza l’alleanza tra calcio europeo e sudamericano e tenderà in prospettiva a contrastare la Fifa, decisa a replicare il Mondiale ogni due anni. Calcio femminile e giovanile, futsal, arbitri e formazione tecnica: nascerà un ufficio a Londra per favorire la cooperazione.