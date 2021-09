Insigne bomber d’Europa: l’azzurro tra i più prolifici del 2021

Robert Lewandovski, Erling Haaland e Leo Messi. Ma non solo. C’è anche Lorenzo Insigne nella classifica dei più prolifici in Europa nel 2021: ennesima prova della stagione super che il napoletano sta vivendo sia con la maglia del Napoli che con quella azzurra della nazionale, con cui ha vinto l’Europeo nell’ultima estate. Nella classifica stilata da Sky Sport in queste ore, c’è il polacco del Bayern Monaco al primo posto con 31 gol, 24 quelli di Haaland e Leo Messi. Insigne è al 16esimo posto in classifica, con 16 reti fin qui: davanti a lui, della Serie A, ci sono Ciro Immobile, Dusan Vlahovic, Simy e Muriel.

Fonte: mattino.it