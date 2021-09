Il Napoli e lo scudetto: Spalletti lancia la squadra verso la vittoria

Dopo la pausa estiva la Serie A è finalmente ripartita e il Napoli si ritrova in testa alla classifica a punteggio pieno, in compagnia di Roma e Milan. I partenopei sembrano essersi lasciati velocemente alle spalle le delusioni della scorsa stagione, quando non riuscirono a concretizzare la rimonta nel girone di ritorno e alla fine chiusero il campionato al quinto posto.

I partenopei volano a punteggio pieno

Il pareggio interno contro l’Hellas Verona giunto all’ultima giornata, resterà per diverso tempo nella mente dei giocatori e dei tifosi del Napoli. Quel pareggio e la contestuale vittoria della Juventus sul campo del Bologna, infransero i sogni di Champions della squadra di Gattuso, che quest’anno dovrà quindi accontentarsi dell’Europa League, competizione in cui secondo le scommesse sportive Italia è tra le favorite per la vittoria finale. Quel pareggio, con ogni probabilità, è costato anche la panchina allo stesso Gattuso che dopo una brevissima esperienza a Firenze si è ritrovato senza squadra. Il presidente De Laurentiis ha così deciso di affidare la panchina dei partenopei a Luciano Spalletti che dopo due anni sabbatici è tornato ad allenare con l’entusiasmo di un ragazzino. Nel giro di poche settimane, il tecnico toscano è riuscito a prendere per mano un gruppo che spesso in passato ha mancato di personalità e sembra essere riuscito nell’intento di far giocare i propri ragazzi come un vero team. La vittoria in rimonta contro la Juventus testimonia al meglio ciò di cui stiamo parlando e la sensazione in città è che si stiano venendo a creare le condizioni per fare bene.

Il Napoli pronto a fare scintille in zona scudetto

Come già accaduto l’anno scorso, complice il calo di rendimento della Juventus che non sembra più in grado di dominare come ha fatto per ben nove anni, la lotta scudetto ora è aperta a sette squadre che hanno tutte le carte in regola per giocarsela fino alla fine. Per il momento i club che hanno iniziato meglio sono Milan, Roma e lo stesso Napoli ma sembra difficile immaginare che la Juventus possa continuare a raccogliere così pochi punti. L’Inter, attualmente a quota sette punti, continua a essere la principale indiziata per la vittoria del titolo, ma i nerazzurri quest’anno sembrano meno dominanti rispetto all’anno passato, quando riuscirono a portarsi a casa il titolo con diverse giornate d’anticipo. C’è poi grande interesse nello scoprire cosa riuscirà a fare la Lazio dell’ex Napoli Sarri che, dopo aver vinto le prime due partite stagionali, è uscita sconfitta dalla trasferta a Milano contro i rossoneri. Anche l’Atalanta di Gasperini continua a zoppicare, ma la sensazione è che anche quest’anno i bergamaschi abbiano a propria disposizione una delle rose più ricche di talento e complete di tutta la Serie A.

L’Italia continua a brillare nello sport quest’autunno

Quest’autunno per l’Italia dello sport, continua ad essere una delle stagioni più interessanti degli ultimi tempi. In F1 la lotta tra Hamilton e Verstappen è entrata nel vivo; l’astro di Matteo Berrettini brilla sempre di più nel tennis, anche con la vittoria della Laver Cup col team Europa; in MotoGP Pecco Bagnaia è riuscito a conquistare la prima vittoria nella classe regina della propria carriera. E poi c’è l’amata Serie A, in cui persiste la lotta tra le squadre di vertice nella corsa allo scudetto. Tra queste, il Napoli di Spalletti continua a convincere e l’impressione generale è che i partenopei quest’anno possano togliersi delle belle soddisfazioni.