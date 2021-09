“Era il figlio maschio che non ha avuto”, Bilardo non sa ancora di Diego

Anche ripensarci è traumatico. Quanto accaduto quel maledetto 25 novembre 2020 fa male, troppo male. Ma Carlos Salvador Bilardo (il CT dell’Argentina campione del Mondo nel 1986) ancora non lo sa. Quando guarda la tv e si parla di Diego Armando Maradona o quando lui chiede notizie del Pibe, i suoi parenti e le persone che si prendono cura di lui cercano immediatamente di cambiare argomento. Bilardo è affetto da una malattia neurodegenerativa (sindrome di Hakim-Adams) e per evitargli un dolore la notizia non gli è stata data, ma potrebbe apprendere presto la triste notizia. “Ancora non sa di Diego, nei prossimi giorni cercheremo di riunire i ragazzi dell’86, da Ruggeri a Burruchaga, per comunicarglielo. Diego era il figlio maschio che non ha avuto”, ha detto il fratello Jorge. Una missione, dunque, per rendere meno traumatica possibile la notizia.