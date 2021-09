DIFESA – Tre possibili cambi in vista dello Spartak Mosca

Ieri mattina il Napoli ha ripreso gli allenamenti al Training Center Konami di Castel Volturno, in vista della gara di domani pomeriggio alle ore 18,45 contro lo Spartak Mosca di Rui Vitoria. Il tecnico Luciano Spalletti pensa ad una mini rivoluzione in difesa, per far rifiatare alcuni big, come aveva anticipato dopo il match contro il Cagliari. In porta possibile ritorno di Meret in luogo di Ospina. A destra potrebbe rifiatare Di Lorenzo, spazio a Malcuit, mentre al centro Manolas al fianco di Koulibaly.

Fonte: Fabio Mandarini CdS