Champions League – Bayern schiacciatutto, Barça ancora tracollo, United allo scadere

Nottata come sempre di gol e di emozioni in Champions League nella seconda giornata della fase a gironi. Implacabile il Bayern Monaco, che disintegra 5-0 la Dinamo Kiev e scappa a punteggio pieno nel gruppo E. Ancora un clamoroso tracollo del Barcellona, che cade 3-0 in Portogallo con il Benfica, ora al secondo posto, blaugrana ultimi a 0 punti. Nel gruppo F (Atalanta) colpo del Manchester United, che batte 2-1 il Villareal allo scadere e balza al secondo posto in classifica. Vittoria del Salisburgo, che stende 2-1 il Lille e balza al comando solitario nel gruppo G. Finisce 1-1 invece l’altra sfida del girone tra Wolfsburg e Siviglia. Successo infine dello Zenit San Pietroburgo, che travolge 4-0 il Malmo e aggancia il Chelsea al secondo posto nel gruppo H (Juventus)