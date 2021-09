CENTROCAMPO – Spalletti sta pensando ad una soluzione diversa in vista dello Spartak Mosca

In questo momento della stagione non è semplice studiare una soluzione diversa in mezzo al campo, visto il rendimento di Fabian Ruiz e Anguissa. Un duo a centrocampo che garantisce tecnica, fisicità e senso della posizione. Contro lo Spartak Mosca però non sarebbe una sorpresa se uno dei due partisse dalla panchina. L’indiziato sarebbe lo spagnolo, al suo posto pronto Elmas al fianco del camerunense. Demme potrebbe entrare a gara in corso e giocare qualche minuto in più rispetto al Cagliari.

Fonte: Fabio Mandarini Corriere dello Sport