Callejon, contro il suo Napoli per convincere la Fiorentina

Amato ancora moltissimo, ricordato, “cercato” ancora in automatico da Insigne…Jose Callejon domenica giocherà contro il “suo Napoli” ed un’ altra per il suo contratto. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio. Lo spagnolo andrà in scadenza a giugno con opzione per la prossima stagione: vorrebbe convincere la Fiorentina ad esercitarla quanto prima. A Firenze sta bene, lui così come la sua famiglia, e ogni gara è un tassello per dimostrare di valere i circa due milioni netti di ingaggio all’anno. La società valuterà cosa offre il mercato, poi deciderà cosa fare. Di sicuro c’è che gli occhi di tutti saranno puntati su Callejon domenica: al Franchi contro il Napoli si gioca una partita importante per il campionato di entrambe le squadre.