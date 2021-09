Avversario Napoli – In forte dubbio Castrovilli. Ballottaggio in difesa per la Fiorentina

Domenica pomeriggio allo stadio “Franchi”, la Fiorentina affronterà il Napoli, sfida valevole per la settima giornata di campionato, fischio d’inizio alle ore 18,00. Il tecnico dei viola Vincenzo Italiano, molto probabilmente dovrà fare a meno di Castrovilli, ancora non al top della forma. Possibile un suo ritorno in campo dopo la sosta contro il Venezia. In difesa invece un ballottaggio a tre per un posto nel reparto arretrato. Uno tra Igor, Nastasic e Martinez Quarta per sfidare l’attacco azzurro. Nei prossimi giorni verrà sciola la riserva.

Fonte: Francesca Bandinelli Corriere dello Sport