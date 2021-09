ATTACCO – In vista dello Spartak Lozano in vantaggio su Politano

C’è ancora un allenamento e la rifinitura di domani mattina, prima di fare le sue scelte, ma il tecnico del Napoli Luciano Spalletti potrebbe per l’attacco effettuare un solo cambio. Si tratterebbe di Lozano al posto di Politano. Per il resto Zielinski, il polacco ha bisogno di minutaggio per recuperare la migliore condizione, Insigne, oggi sarà in conferenza stampa con il mister e infine Osimhen. Il nigeriano ha l’occasione per segnare altre reti contro lo Spartak Mosca, per agganciare oppure superare Benzema.

Fonte: F. Mandarini CdS