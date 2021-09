Zazzaroni: “Nel Milan c’è chi mi piace più di Osimhen!”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport: “Avevo qualche dubbio su Osimhen per quanto riguarda la quota gol. Leao ha un potenziale pazzesco, diventerà un grande giocatore, prenderei sia lui che Osimhen. A me piace più Leao però quello che sta facendo Osimhen è pazzesco e ha più testa. In cima alla classifica c’è un condominio su più piani. Napoli, Inter e Milan hanno qualcosa in più. Il Napoli mi piace tanto, ha molte soluzioni, anche se aggiungerei un uomo in difesa.”.