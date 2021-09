YOUTH LEAGUE – Successo esterno dell’Inter e pari casalingo del Milan

Martedì di calcio internazionale per il calcio italiano, anche per la Youth League, dove oggi sono scese in campo l’Inter e il Milan. I nerazzurri vincono sul campo dello Shakhtar Donetsk per 0-1, decisiva la rete di Casadei al minuto 31 del primo tempo Il Milan non va oltre il pareggio 1-1 contro l’Atletico Madrid. Ospiti in gol con El Jebari, pari dei rossoneri con Gala.

MARCATORI: 22′ El Jebari (A), 45′ Gala (M),

MILAN: Desplanches, Coubis, Bosisio, Obaretin, Bozzolan (dal 71′ Kerkez), Bright (dal 45’Rossi), Di Gesù, Gala, Alesi, Roback (dal 64′ Amore), Capone (dal 71′ Foglio). A disp.: Pseftis, Kerkez, Makengo, Folgio, Bjorklund, Rossi, Amore. All.: Giunti.

ATLETICO MADRID: Iturbe, Roldan, Bonar, Camara, Navarro, Alberto Moreno (dal 92’Valdera), Barrios (dall’82’ Gismera), Serrano (dall’82’ Curras), Corral, Martin, El Jebari (dal 75’Vilan Alonso). A disp.: Alvaro Moreno, Kostis, Curras, VAldera, Aitor Gismera, Vilan Alonso, Ricoy. All.: Garcia.

Marcatori: 31′ Casadei (I)

Shakthar Donetsk: Tvardovskyi, Kapinus, Kozik, Farina, Buleza, Hulko, Hlushcenko, Losenko (83′ Bako), Siheiev (62′ Rosputko), Veklenko (85′ Pushkarov), Honcharuk (83′ Pohorilyi). A disposizione: Kravets, Savchenko, Havryliuk. Allenatore: Oskar Ratulutra.

Inter: Rovida, Carboni, Fontanarosa (74′ Matjaz), Moretti, Zanotti, Nunziatini (66′ Fabbian), Sangalli, Casadei, Owusu (86′ Cecchini Muller), Peschetola (86′ Bonavita), Abiuso (66′ Iliev). A disposizione: Calligaris, Cortinovis. Allenatore: Cristian Eugen Chivu.

Ammoniti: 19′ Fontanarosa (I), 47′ Carboni (I), 58′ Sangalli (I), 64′ Hlushcenko (S), 80′ Peschetola (I).

Arbitro: Sig. Juri Frischer (Estonia). Assistenti: Neeme Neemlaid (Estonia), Riivo Stolts (Estonia).

Fonte; mondoprimavera.com