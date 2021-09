Trombetti, rettore Federico II: “Osimhen trasmette agonismo alla squadra”

L’ex rettore della Federico II Guido Trombetti, è intervenuto su ilMattino, ecco le sue parole: “Erano anni che il Napoli non viveva un momento di così grande appeal. Il tifo è così: quando vinci grandi amori, quando perdi grande odio. Non è una novità. Grande merito va a Spalletti che ha saputo trasformare gli stessi giocatori della passata stagione. C’è un clima e un modo di lavorare che produce risultati. Su tutti penso a Osimhen che l’hanno scorso non ha praticamente mai giocato e ora sta facendo la differenza non solo per i gol. Trasmette rabbia agonistica a tutta la squadra: è un’ira di dio”.