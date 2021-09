Telese (Giorn.): “Il Cagliari ha perso anche per una follia di Godin”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Luca Telese, giornalista: “A me sembra che il Cagliari abbia giocato bene contro il Napoli. C’è stata una follia di Godin che ha fatto un intervento da taglialegna chiudendo la partita. Stai giocando contro il Napoli e falci l’avversario in area, dai. Il campionato mi piace, è vivace, imprevedibile, mosso in alto e in basso. Il Napoli speriamo che si sgonfi (ride, ndr), a me sta antipatico Spalletti, che parte benissimo però poi la primavera è fatale. Poi darà la colpa a qualcuno, qualche giocatore. Ancora non avete capito chi vi siete messi in casa, è shakespeariano. È come un carnivoro, metterà in mezzo uno per mascherare la crisi di primavera. Osimhen è veramente forte, ci ha messo un po’ ad ambientarsi però ora è devastante. Sarebbe stato meglio per la Roma avere lui anziché Abraham. Mario Rui che fa dribbling, ma è lo stesso che stava a Roma?”28