P. Taglialatela, ex Napoli: “I due si stanno stimolando a vicenda”

Gerarchie al Napoli? La squadra ha due grandissimi portieri, chi gioca merita. L’infortunio di Meret, che era partito titolare, sembrava far risolvere la questione ma Ospina ha fatto prestazioni importantissime. Il problema è bello ma bisogna risolverlo. Prima si preferiva avere un portiere titolare e un secondo per non creare problematiche, poi comunque c’erano meno partite. Meret ha forse qualcosa in più di Ospina ma il colombiano fa la differenza per come gestisce il campo e per come salva il gol, ha giocato ad altissimi livelli. Si stanno stimolando a vicenda e il Napoli sta facendo bene. Magari uno giocherà in coppa e uno in campionato ma prima o poi si dovrà risolvere la gerarchia.”