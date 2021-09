P. Taglialatela, ex Napoli: “Chi gioca vicino a lui ne trae vantaggio”

A Radio Marte è intervenuto Pino Taglialatela, dirigente: “Ospina ha fatto due parate importanti contro la Sampdoria, veramente notevoli anche per il momento. Portiere forte, fortunatamente il Napoli ce l’ha. Ospina ultimamente ha fatto benissimo. Il segreto della difesa? Koulibaly è qualcosa di fuori dalla norma secondo me. Chi gioca vicino a lui ne trae vantaggio. Manolas ha fatto qualche errore anche se è fortissimo, con Rrahmani però la difesa sta dando garanzia e squadra che vince non si cambia. Se la difesa non subisce gol continuerei così.

DC Comics? Ci ha intimato di togliere il logo e non me l’hanno fatto registrare. Si sono però un po’ tranquillizzati, abbiamo parlato anche perché hanno capito che io non devo fare merchandising. Magari se vorrò fare una maglietta la potrò fare ma io non voglio vendere niente. Si sono un po’ distesi, sembra che la cosa stia andando per il verso giusto.

Sto godendo come un matto, torno ai tempi della MaGiCa e di quando il Napoli dettava legge ovunque. Queste cose mi fanno commuovere. La squadra è forte, speriamo che sia l’anno giusto. I ragazzi stanno dando tutto”.

Fonte: Radio Marte